Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган в ближайшее время может сменить клуб. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, турецкий Галатасарай ведет продвинутые переговоры по трансферу 34-летнего футболиста.

Манчестер Сити уже одобрил возможный переход, и сам Гюндоган получил предварительное предложение и в настоящее время оценивает варианты. В новом сезоне 2025/2026 немецкий полузащитник еще не выходил на поле: один матч Премьер-лиги пропустил из-за отсутствия в заявке, а два провел на скамейке запасных.

Летнее трансферное окно в Турции продлится до 12 сентября, так что у Галатасарая есть время завершить сделку. Важно, что стамбульский клуб выступит на групповой стадии Лиги чемпионов.

Ранее, на Илкая Гюндогана претендовал леверкузенский Байер.