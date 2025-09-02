Павел Василенко

Турецкий гигант Галатасарай совершил большую покупку в конце трансферного окна.

Новым игроком одного из крупнейших турецких клубов стал немец Илькай Гюндоган, который прибыл в Стамбул из Манчестер Сити.

Сделка между двумя сторонами достигнута, и немец вскоре должен пройти медицинское обследование, прежде чем присоединиться к действующему чемпиону Турции.

Он подпишет контракт с Галатасараем до лета 2027 года.