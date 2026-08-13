Забарный выиграл пятый титул в составе ПСЖ
Защитник сборной Украины снова провел весь матч на скамейке запасных
12 августа ПСЖ обыграл Астон Виллу (2:1) и во второй раз подряд стал обладателем Суперкубка Европы.
Для центрального защитника Ильи Забарного это 5-й трофей в составе парижан.
Ранее украинец вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов-2025/26, Лигу 1-2025/26, Межконтинентальный кубок-2025 и Суперкубок Франции-2026.
Защитник присоединился к французскому клубу 12 августа прошлого года.
Напомним, Забарный ни разу не вышел в стартовом составе ПСЖ в матчах за титулы.
В финале Лиги чемпионов против Арсенала Илья появился на поле на 106-й минуте, а в финалах Суперкубка Европы, Суперкубка Франции и Межконтинентального кубка украинец не играл.
Напомним, ПСЖ в день рождения клуба выиграл первый евротрофей сезона.