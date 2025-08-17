Забарный дебютирует за ПСЖ. Украинец попал в стартовый состав команды на матч с Нантом
Поединок вскоре начнется
Сегодня в первом туре Лиги 1 ПСЖ сыграет в гостях с Нантом. Главный тренер парижской команды Луис Энрике объявил стартовый состав на эту игру.
Украинский защитник Илья Забарный сыграет с первых минут. Этот матч станет дебютным для центрбека в составе ПСЖ.
ПСЖ: Шевалье, Заир-Эмери, Забарный, Бералдо, Лукас Эрнандес, Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Мбайе, Гонсалу Рамуш, Барколя.
Матч Нант – ПСЖ начнется в 21:45 по киевскому времени.
