Павел Василенко

Сегодня в первом туре Лиги 1 ПСЖ сыграет в гостях с Нантом. Главный тренер парижской команды Луис Энрике объявил стартовый состав на эту игру.

Украинский защитник Илья Забарный сыграет с первых минут. Этот матч станет дебютным для центрбека в составе ПСЖ.

ПСЖ: Шевалье, Заир-Эмери, Забарный, Бералдо, Лукас Эрнандес, Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Мбайе, Гонсалу Рамуш, Барколя.

Матч Нант – ПСЖ начнется в 21:45 по киевскому времени.