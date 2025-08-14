Павел Василенко

Вчера ПСЖ в матче за Суперкубок УЕФА обыграл Тоттенхэм и завоевал престижный трофей. Судьба поединка решилась в серии пенальти (2:2 – основное время, 4:3 – по пенальти).

После церемонии награждения фото с трофеем сделал и украинский центральный защитник парижан Илья Забарный.

Напомним, что украинец стал игроком французского клуба 12 августа, из-за чего не успел попасть в заявку на игру за Суперкубок УЕФА.

Отметим, что медаль победителя Забарному отдал на церемонии награждения капитан ПСЖ Маркиньос, который будет его прямым конкурентом за место в старте.