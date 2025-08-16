Во Франции сообщили, как Забарный относится к российскому вратарю ПСЖ
Украинец не собирается менять свою позицию
Фото - ФК ПСЖ
Новичок ПСЖ Илья Забарный полностью игнорирует россиянина Матвея Сафонова, который пока еще находится с ним в одной команде.
По информации портала Sport.fr, коммуникация украинского защитника с россиянином в парижском клубе сведена к нулю.
Интересно, что Забарный подписался в социальных сетях на всех своих новых одноклубников, кроме Сафонова.
Несколько дней назад украинец подписал пятилетний контракт с ПСЖ. За Забарного французский клуб заплатил английскому Борнмуту 63 миллиона евро.
В первом туре французской Лиги 1 ПСЖ на выезде сыграет против Нанта.
Матч запланирован на завтра, 17 августа, начало игры в 21:45 по киевскому времени.
