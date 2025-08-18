Украинский защитник Илья Забарный дебютировал в составе ПСЖ в выездном матче первого тура Лиги 1 против Нанта, который завершился победой парижан со счетом 1:0. Единственный гол в встрече забил Витинья на 67-й минуте.

За 90 минут на поле Забарный 71 раз коснулся мяча, отдал 61 точную передачу из 64 (95%), выиграл два единоборства из четырех (50%), совершил четыре оборонительных действия, включая одно перехватывание и один вынос, но допустил пять потерь.

Аналитический портал Sofascore оценил выступление украинца в 7,3 балла — это четвертый лучший показатель среди всех участников матча. Платформа WhoScored поставила защитнику 6,8 балла, что стало пятым результатом среди игроков стартового состава обеих команд.

Забарный провел на поле весь матч, продемонстрировав уверенную игру в дебюте за новый клуб.