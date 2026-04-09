Забарный не сыграл ни одной минуты в последних 6 матчах ПСЖ в Лиге чемпионов
Украинский защитник утратил доверие Энрике
около 4 часов назад
ПСЖ дома победил Ливерпуль (2:0) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Забитыми мячами отметились Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия.
Центральный защитник парижан Илья Забарный провел весь матч на скамейке запасных.
23-летний украинец не сыграл ни одной минуты в последних 6 матчах ПСЖ в Лиге чемпионов.
Напомним, Забарный провел юбилейный матч за ПСЖ в победной игре против Тулузы.
