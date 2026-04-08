Денис Седашов

Тренерский штаб ПСЖ определился со стартовым составом на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный начнет домашнюю игру на скамейке запасных.

В текущем сезоне 23-летний украинец провел за парижский клуб 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Напомним, на пути к 1/4 финала ПСЖ дважды уверенно обыграл Челси (5:2 и 3:0).

Стартовый свисток встречи на стадионе Парк де Пренс прозвучит в 22.00 по киевскому времени.

Маркевич — о игре Шахтера против АЗ: «Надо постараться забить не один мяч».