Забарный начнет матч ПСЖ против Ливерпуля на скамейке запасных.
Украинец не попал в стартовый состав
около 2 часов назад
Тренерский штаб ПСЖ определился со стартовым составом на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Ливерпуля.
Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный начнет домашнюю игру на скамейке запасных.
В текущем сезоне 23-летний украинец провел за парижский клуб 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Напомним, на пути к 1/4 финала ПСЖ дважды уверенно обыграл Челси (5:2 и 3:0).
Стартовый свисток встречи на стадионе Парк де Пренс прозвучит в 22.00 по киевскому времени.
