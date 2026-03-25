Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный поделился мыслями о вынужденных выступлениях команды за пределами страны.

На предматчевой пресс-конференции футболист отметил поддержку европейских стран, но признался, что команде не хватает игр на родных стадионах.

Действительно, сложно играть якобы домашние матчи в других странах. Я благодарен Польше, Испании, Германии за то, что они предоставили нам стадионы, поля, где мы можем играть, а наши люди могут наслаждаться и быть с командой везде. Это замечательно. Мы очень благодарны за это.

Конечно, если бы мы играли эти матчи в Киеве, это было бы намного-намного лучше, потому что мы знаем, как наши люди могут поддерживать нас дома. Мне этого не хватает. Но мы все равно хотим играть вместе с нашими болельщиками. Это замечательно, что люди приходят и поддерживают нас, даже здесь в Испании. Я приглашаю всех, потому что нам нужна поддержка.