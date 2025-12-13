В 16-м туре чемпионата Франции Мец принимал ПСЖ, и победу со счётом 3:2 одержали парижане под руководством Луиса Энрике. Илья Забарный вышел в стартовом составе гостей и провел всю игру.

На 31-й минуте Гонсалу Рамуш вывел гостей вперед, а через восемь минут Кентен Нджанту удвоил преимущество парижан. За Мец отличился Джесси Деминге, который пробил вратаря Матвея Сафонова и стал автором первого пропущенного гола россиянина в сезоне.

Во втором тайме команды обменялись голами. Благодаря победе ПСЖ поднялся на вершину турнирной таблицы, обогнав Марсель, тогда как Мец сохранил последнее место.

Лига 1. 16-й тур

Метц – ПСЖ – 2:3

Голы: Деминге, 42, Цитаишвили, 80 – Рамос, 31, Нджанту, 39, Дуэ, 63