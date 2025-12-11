Главный тренер Атлетика Бильбао Эрнесто Вальверде прокомментировал домашнюю ничью своей команды в шестом туре Лиги чемпионов против ПСЖ, которая закончилась без голов – 0:0.

«Это было очень трудно добытое очко, безусловно. Перед нами был чемпион Европы, мы пытались прессинговать высоко, а когда они выходили из-под прессинга, были опасны. Было десять плохих минут в начале второго тайма, остальное время мы играли довольно хорошо. Мы еще в борьбе, посмотрим.

Доволен — это был очень сложный матч против чемпиона, и нам пришлось работать от первой до последней минуты. В таких матчах, чтобы добиться результата, вратарь должен быть в форме, и Унаи Симон вытащил нас сейвом в конце первого тайма и в некоторые моменты второго», — сказал Вальверде для Marca.