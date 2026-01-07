Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подвел итоги победного дерби против ФК Париж, завершившегося со счетом 2:1 в рамках чемпионата Франции.

Украинский защитник Илья Забарный, вышедший в стартовом составе, оказался в центре одного из ключевых моментов второго тайма. На 49-й минуте центральный защитник нарушил правила в собственной штрафной площади, за что был назначен пенальти, завершившийся голом в ворота парижского клуба.

После матча Луис Энрике воздержался от персональной критики футболистов, однако отметил, что после перерыва команда допустила несколько ошибок, усложнивших игру.