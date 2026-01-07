Енрике отреагировал на ошибку Забарного в матче ПСЖ против ФК Париж
Тренер сделал заявление о парижском дерби
38 минут назад
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подвел итоги победного дерби против ФК Париж, завершившегося со счетом 2:1 в рамках чемпионата Франции.
Украинский защитник Илья Забарный, вышедший в стартовом составе, оказался в центре одного из ключевых моментов второго тайма. На 49-й минуте центральный защитник нарушил правила в собственной штрафной площади, за что был назначен пенальти, завершившийся голом в ворота парижского клуба.
После матча Луис Энрике воздержался от персональной критики футболистов, однако отметил, что после перерыва команда допустила несколько ошибок, усложнивших игру.
«Я не знаю, была ли это нехватка концентрации у моей команды... Мы плохо прессинговали. У нас было меньше контроля над игрой. Во втором тайме было больше проблем, и мы допустили ошибки у своих ворот. Результат — это самое важное для нас, но начать 2026 год с победы — это важно», — заявил наставник ПСЖ.