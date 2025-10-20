Во вторник, 21 октября, состоится матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором немецкий Байер на своем поле примет французский ПСЖ. Накануне поединка парижский клуб опубликовал список игроков, заявленных на встречу.

Главный тренер Луис Энрике, как и ранее, не может рассчитывать на двух полузащитников — Жоау Невеша и Фабиана Руиса, которые продолжают восстанавливаться после травм.

В то же время команда получила важное пополнение: в строй вернулся Усман Дембеле, пропустивший семь последних матчей, а также капитан Маркиньос, который полностью восстановился после повреждения.

Украинский защитник Илья Забарный также включен в заявку, однако его выход с первых минут под вопросом из-за возвращения конкурента на его позицию.