В первом туре чемпионата Франции Нант принимал ПСЖ, и гости смогли одержать минимальную победу со счетом 1:0.

В составе парижан свой первый официальный матч провел защитник сборной Украины Илья Забарный, который сыграл все 90 минут. После финального свистка футболист поделился впечатлениями от дебюта.

«Конечно, здесь все иначе, но мне понравилось. Я люблю играть за команды, которые много владеют мячом. Мне это очень понравилось.

Я чувствовал себя очень хорошо на протяжении всего матча. Болельщики были рядом, было очень приятно играть с их поддержкой. Они не переставали петь. Я недавно познакомился со своими товарищами по команде, они невероятные игроки. Я очень рад быть здесь, все стараются мне помочь», – отреагировал Забарный для RMC Sport.