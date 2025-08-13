Забарный подписался на всех одноклубников в социальных сетях... кроме одного
Украинско-российское противостояние в ПСЖ продолжается
около 1 часа назад
Илья Забарный / фото - ПСЖ
Украинский защитник Илья Забарный перешёл из английского Борнмута во французский ПСЖ и подписал контракт до 2030 года.
Фаны заметили, что Забарный подписался в Instagram на всех своих новых партнеров по команде, кроме одного – российского вратаря Матвея Сафонова. В то же время украинец добавил в подписки новичка парижан Люка Шевалье, который присоединился к ПСЖ всего несколько дней назад.
Интересно, что Сафонов уже включен в заявку на матч за Суперкубок УЕФА против Тоттенхэма, тогда как Забарный, хотя и полетел с командой в Удине, остался вне состава.
Ранее сообщалось, что Сафонов отказался покидать ПСЖ после прихода Забарного.
