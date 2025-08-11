Павел Василенко

Защитник сборной Украины и английского Борнмута Илья Забарный станет игроком французского ПСЖ.

Первое фото Забарного в столице Франции было сделано в воскресенье, через несколько часов после того, как украинский защитник получил зеленый свет от Борнмута и попрощался с товарищами по команде.

Сегодня Забарный пройдет медицинское обследование в ближайшие часы, прежде чем подписать пятилетний контракт с ПСЖ. Сделка, заключенная после нескольких недель переговоров, составляет 66 миллионов евро, включая 3 миллиона евро бонусов.

Transfermarkt оценивает центрального защитника в 40 миллионов евро.