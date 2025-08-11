Защитник сборной Украины Илья Забарный согласовал контракт с французским ПСЖ сроком на пять лет. В первый сезон его чистый доход составит около 4,5 миллиона евро, а с учетом бонусов годовая зарплата может возрасти до примерно 8 миллионов евро.

Переход 22-летнего футболиста из английского Борнмута оценивают в 63 миллиона евро плюс до 3–4 миллионов в виде бонусов. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

По информации специализированных СМИ, базовая зарплата Забарного соответствует среднему уровню оплаты в клубе. Бонусы же могут довести годовой доход до максимальной отметки в 8 миллионов евро, если футболист выполнит индивидуальные и командные показатели — выступления в Лиге чемпионов, количество проведенных матчей и завоевание трофеев.

Общая сумма трансфера вместе с бонусами достигает примерно 67 миллионов евро, что делает эту сделку одной из самых высоких среди защитников этого летнего трансферного окна.

Также, французские СМИ прогнозируют, какой номер выберет Забарный в ПСЖ.