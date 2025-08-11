Французские СМИ: Забарный в ПСЖ может выбрать 27-й или 13-й номер
Украинец на шаг от подписания контракта с топ-клубом
Илья Забарный
Французские медиа пытаются спрогнозировать, под каким номером защитник сборной Украины Илья Забарный будет играть за Пари Сен-Жермен.
По информации ресурса Culture PSG, 22-летний футболист будет выбирать между двумя вариантами — 27-м и 13-м. Под первым он выступал в Борнмуте, а под вторым играет за национальную сборную Украины.
Взять свой бывший 3-й или 25-й номер, с которыми он играл в киевском Динамо, Забарный не сможет, так как они принадлежат Преснелю Кимпембе и Нуну Мендешу соответственно.
Также, Борнмут неоднозначно отнесся к переходу Забарного в ПСЖ.
