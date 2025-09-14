Забарный принял участие в генеральной репетиции ПСЖ перед Лигой чемпионов
Илья провел 90 минут
около 1 часа назад
Илья Заборный / Фото - ПСЖ
ПСЖ в рамках 4 тура Лиги 1 встречался с Лансом. Матч в Париже завершился со счетом 2:0.
Чемпион Франции на «Парк де Пренс» провел презентацию летних новичков, в частности украинского центрбека Ильи Забарного, который впервые сыграл на домашнем стадионе ПСЖ.
Дубль Барколя принес в копилку команды Луиса Энрике 3 зачетных балла. Форвард ПСЖ организовал по голу в каждом из таймов.
Забарный в матче против Ланса провел на поле от свистка до свистка.
Лига 1. 4 тур
ПСЖ - Ланс 2:0
Голы: Барколя, 15, 51
