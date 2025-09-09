Павел Василенко

В Париже разгорелся громкий скандал между руководством Пари Сен-Жермен и туринским Ювентусом. Причиной стали неудачные переговоры по поводу будущего нападающего Рандаля Коло Муани, который в итоге оказался в Англии, хотя ещё недавно был в шаге от перехода в Серию А.

Ювентус намеревался арендовать француза с опцией выкупа за 60 миллионов евро. Однако в решающий момент генеральный директор итальянцев Дамьен Комолли неожиданно попытался изменить условия, снизив сумму до 40 миллионов. Такая позиция разозлила руководство ПСЖ, которое почувствовало себя обманутым.

По данным портала Sports Zone, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи во время телефонного разговора с представителем Ювентуса не сдержал эмоций:

«Вы уже несколько недель издеваетесь над нами! Всё кончено, вы не выиграете эту битву против меня. Поверьте, я запомню методы, которые вы использовали».

После этого переговоры были окончательно свернуты, а агенту футболиста приказали срочно искать другие варианты.

В результате Коло Муани отправился в Лондон, где присоединился к Тоттенхэму.

Французский форвард начинает новый этап в карьере, тогда как отношения между ПСЖ и Ювентусом после этого скандала, похоже, охладятся надолго.