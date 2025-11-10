ПСЖ в центральном матче 12-го тура Лиги 1 устроил с Лионом голевую перестрелку. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В первом тайме фанаты обеих команд имели повод порадоваться. Лион и ПСЖ обменялись голами Заира-Эмери и Морейры. Подопечные Луиса Энрике перед перерывом во второй раз вышли вперед благодаря голу Хвичи.

На старте второй 45-минутки Лион во второй раз сравнял счет, когда английский защитник Мейтленд-Найлс вернул Олимпик в игру.

Ничейный счет держался до заключительных минут, в которые ПСЖ часто вытягивает матчи в свою пользу. В этот раз команду Луиса Энрике выручил Мендеш, который своим голом принес победу чемпиону Франции на поле Лиона.

Украинский центрбек ПСЖ Илья Забарный перед отъездом в сборную провел 90 минут за клуб.

Лига 1. 12-й тур.

Лион - ПСЖ 2:3.

Голы: Морейра, 30, Мейтленд-Найлс, 50 - Заир-Эмери, 26, Кварацхелия, 33, Невес, 90+5