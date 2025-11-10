Забарный принял участие в захватывающем триллере, организованном ПСЖ.
Чемпион Франции одолел Лион
14 минут назад
ПСЖ в центральном матче 12-го тура Лиги 1 устроил с Лионом голевую перестрелку. Встреча завершилась со счетом 3:2.
В первом тайме фанаты обеих команд имели повод порадоваться. Лион и ПСЖ обменялись голами Заира-Эмери и Морейры. Подопечные Луиса Энрике перед перерывом во второй раз вышли вперед благодаря голу Хвичи.
На старте второй 45-минутки Лион во второй раз сравнял счет, когда английский защитник Мейтленд-Найлс вернул Олимпик в игру.
Ничейный счет держался до заключительных минут, в которые ПСЖ часто вытягивает матчи в свою пользу. В этот раз команду Луиса Энрике выручил Мендеш, который своим голом принес победу чемпиону Франции на поле Лиона.
Украинский центрбек ПСЖ Илья Забарный перед отъездом в сборную провел 90 минут за клуб.
Лига 1. 12-й тур.
Лион - ПСЖ 2:3.
Голы: Морейра, 30, Мейтленд-Найлс, 50 - Заир-Эмери, 26, Кварацхелия, 33, Невес, 90+5