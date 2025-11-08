Парижский ПСЖ возлагает серьёзные надежды на украинского защитника Илью Забарного, сообщает Footix.

Как сообщает источник, 23-летний воспитанник киевского Динамо пока не стал ключевым игроком основы, однако руководство клуба продолжает верить в его высокий потенциал и рассматривает его как важную часть будущего проекта команды.

В ПСЖ рассчитывают, что уже к 2026 году, когда капитану Маркиньосу исполнится 32 года, Забарный сможет выиграть конкуренцию у опытного бразильца и закрепиться в стартовом составе.

В нынешнем сезоне украинец провел 13 матчей за парижан во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом, тремя предупреждениями и одной красной карточкой. Контракт защитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.

