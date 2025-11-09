Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о переходе центрального защитника Ильи Забарного в ПСЖ и указал на основную сложность, с которой футболист столкнулся в парижском клубе.

«Нагрузка в обороне в ПСЖ немного ниже, чем в Борнмуте. Однако я уверен, что этот трансфер для Украины и для самого Ильи это очень большой шаг вперед», – сказал Ребров.

В нынешнем сезоне Забарный уже успел провести 13 поединков за ПСЖ во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом, тремя желтыми и одной красной карточкой. Контракт украинца с чемпионом Франции действует до 30 июня 2030 года.

Ранее в ПСЖ определились с планами на Забарного в будущем.