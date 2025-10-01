Сегодня, 1 октября, пройдет матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором каталонская Барселона у себя дома примет ПСЖ. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Тренеры обеих команд уже определились с основными составами. С первых минут в обороне парижан появится защитник сборной Украины Илья Забарный. В последнем матче чемпионата Франции бывший игрок киевского Динамо провел все 90 минут и отметился забитым мячом.

В первом туре группового этапа ПСЖ разгромил Аталанту со счетом 4:0, а Барселона оказалась сильнее Ньюкасла – 2:1.

С начала сезона Забарный принял участие в шести встречах за французский клуб и записал на свой счет один гол.