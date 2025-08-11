Забарный успешно прошёл медицинский осмотр в ПСЖ
Украинец станет игроком французского гранда
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Прибыв в Париж поздно в воскресенье, Илья Забарный успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с ПСЖ. Об этом сообщает RMC Sport.
Не хватает только официального подтверждения, но украинский центральный защитник действительно является новым игроком парижского клуба.
Забарный заключил соглашение с ПСЖ до 30 июня 2030 года. Борнмут получит за игрока 66 миллионов евро, включая 3 миллиона евро бонусов.
Transfermarkt оценивает 22-летнего центрального защитника в 40 миллионов евро.