Сергей Стаднюк

Во вторник, 21 октября, поклонников футбола ждет настоящее европейское зрелище — начинается третий тур общего этапа Лиги чемпионов. В течение вечера пройдет сразу несколько интересных матчей, в том числе с участием украинских легионеров.

Вечер в 19:45 начнется с двух захватывающих встреч. Барселона примет Олимпиакос. Это шанс увидеть в действии украинца Романа Яремчука, который недавно восстановился после травмы и готов испытать себя против каталонского гранда. Тем временем в Казахстане Кайрат встретится с Пафосом, который в квалификации выбил киевское Динамо.

Центральное противостояние — матч между Арсеналом и Атлетико. Лондонцы подходят к Лиге чемпионов в отличной форме: три сухих победы подряд. В последних двух матчах соперники не нанесли ни одного удара в створ. После двух туров лондонцы еще не пропускали (2 победы) и не проигрывают на Эмирейтс шесть матчей (5 побед, 1 ничья), каждая победа — «на ноль». Плюс шесть побед подряд в ЛЧ над испанскими командами — рекорд турнира.

Атлетико после поражения от Ливерпуля не проигрывает шесть игр (4 победы, 2 ничьи), но пока без гостевых побед в сезоне (3 ничьи, 2 поражения). Кроме того, «матрасники» не побеждали в группе ЛЧ на полях англичан. Характерно также, что девять последних выездных матчей Атлетико в ЛЧ прошли без ничьих. Обошлось и без потерь — не поможет травмированный Николас Гонсалес.

В главном слоте вечера сосредоточено сразу несколько топовых противостояний. Байер попытается остановить звездный ПСЖ, где украинский защитник Илья Забарный может получить шанс реабилитироваться после неудачных действий в матче со Страсбуром (3:3). Вильярреал примет Манчестер Сити. Бенфика совершит непростой выезд в Ньюкасл — в составе португальцев стабильно играет Георгий Судаков, а интригой остается вопрос, вернется ли в основу вратарь Анатолий Трубин после последнего матча на скамейке.

Для настоящих фанатов футбола — еще три достойные внимания встречи. Копенгаген дома примет дортмундскую Боруссию, ПСВ сыграет с действующим чемпионом Италии Наполи в дуэли атакующих команд, а бельгийский Юнион попытается остановить обновленный Интер. Вечер обещает быть максимально насыщенным инепередбачуваним.