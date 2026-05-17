Сергей Разумовский

Бенфика продолжает работать над вариантами будущего тренерского штаба и уже определила главного кандидата на случай смены наставника команды. По информации португальского издания A Bola, лиссабонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг Марку Силвы, которого рассматривают как приоритетную кандидатуру на замену Жозе Моуринью.

Как утверждает источник, руководство Бенфики намерено сделать тренеру Фулхэма конкретное предложение в ближайшее время. Речь идет о контракте сроком на два года с возможностью автоматического продления еще на один сезон либо же о сразу трехлетнем соглашении. Таким образом, португальский клуб стремится не только получить опытного специалиста, но и обеспечить определенную стабильность на тренерской должности.

В то же время перейти в Лиссабон Марку Силве будет непросто из-за его текущих обязательств перед английским клубом. Действующее соглашение 48-летнего специалиста с Фулхэмом действует до лета 2026 года, а значит, для реального перехода нужны либо договоренность между клубами, либо другие механизмы, которые позволят досрочно изменить место работы.

Первые контакты между сторонами уже состоялись. При этом источник не исключает, что на этом этапе речь идет не о прямых переговорах между клубами, а о консультациях между представителями Бенфики и известным агентом Жорже Мендешем, который работает с Марку Силвой. Сообщается, что сигналы после этих разговоров были положительными, что дает лиссабонцам основания для осторожного оптимизма.

Отдельно подчеркивается, что сам Марку Силва не против вернуться к работе в Португалии. Для него это было бы не только профессиональным, но и личным шагом, так как тренер хорошо знаком с местным футболом и, как утверждается, давно не против снова поработать на родине. Более того, ради такого перехода он готов согласиться на существенное снижение зарплаты. В Фулхэме Силва зарабатывает около 7,5 млн евро за сезон до уплаты налогов, тогда как Бенфика, по имеющейся информации, готова предложить почти вдвое меньшую сумму.

На фоне этих слухов также появилась информация о возможном уходе Жозе Моуринью. Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что действующий главный тренер Бенфики якобы уже согласовал контракт с Реалом до 2028 года. В то же время его соглашение с португальским клубом рассчитано до лета 2027 года. В соглашении между сторонами предусмотрена возможность прекращения сотрудничества после завершения сезона 2025/26, так что потенциальная смена на тренерском мостике вполне укладывается в рамки контрактных условий.

Марку Силва возглавляет Фулхэм с лета 2021 года и за это время успел существенно укрепить свои позиции в английском футболе. В последнее время он работал с Кевином, а другой экс-игрок Шахтера Георгий Судаков не выходил в составе Бенфики в последних шести матчах. Так что приход нового специалиста может исправить положение украинца.