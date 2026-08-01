Сергей Разумовский

Киевское Динамо назначило Николая Роздобудько новым директором клубной академии. О кадровых изменениях сообщила пресс-служба столичного клуба.

На этой должности 57-летний украинский специалист заменил Александра Ищенко. В то же время бывший руководитель академии не покинет структуру Динамо и продолжит работать в другом направлении. Ранее Ищенко сообщал, что сосредоточится на селекционной работе в киевском клубе.

Николай Роздобудько присоединился к структуре детско-юношеской футбольной школы Динамо в 2024 году. До нового назначения он занимал должность старшего тренера младших возрастных категорий, работая с детьми от семи до 12 лет. Теперь специалист будет отвечать за функционирование и дальнейшее развитие клубной академии.

Тренерскую карьеру Роздобудько начал в системе запорожского Металлурга, где работал с детскими командами. Впоследствии украинский специалист возглавлял молодежный состав белорусского Днепра из Могилёва.

В 2011 году Роздобудько стал главным тренером хмельницкого Динамо, которое на тот момент выступало во Второй лиге чемпионата Украины. В том же году специалист получил новую должность и был назначен спортивным директором академии одесского Черноморца.

В период с 2012 по 2019 год Роздобудько работал техническим директором Федерации футбола Казахстана. На этой должности он отвечал за развитие футбольной системы и методическое направление работы организации.

После завершения работы в Казахстане специалист продолжил деятельность в детско-юношеском футболе. С 2019 года он работал в ДЮСШ-15 главным методистом, а также тренировал детей 2013 года рождения.

С 2023 года Николай Роздобудько является преподавателем Центра лицензирования УАФ. Он участвует в подготовке тренеров, которые обучаются по программам получения лицензий категорий В и А УЕФА.

Напомним, один из нераскрытых талантов Динамо официально будет играть за команду U-21 в 26 лет.