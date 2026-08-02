Сергей Разумовский

Защитник Реала Рауль Асенсио предстанет перед судом в сентябре 2026 года из-за обвинений в распространении интимных видео с участием несовершеннолетней. Судебное разбирательство состоится, несмотря на то, что обе предполагаемые потерпевшие отозвали свои жалобы, сообщает The Athletic.

Асенсио предъявлены два обвинения. В предполагаемом распространении интимного видео без согласия и возможном распространении материалов сексуального характера с участием несовершеннолетней.

Судебные заседания запланированы на 3, 4 и 7 сентября 2026 года. Вместе с Асенсио перед судом предстанут трое его бывших партнеров из молодежной академии Реала – Ферран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсия.

Дело касается предполагаемой съемки сексуального контакта без согласия, которая могла произойти в одном из пляжных клубов Канарских островов в июне 2023 года. После этого видео якобы распространили среди других людей.

В то же время Асенсио не обвиняют в непосредственном участии в этом эпизоде или записи видео. По версии прокуратуры, футболист попросил выслать ему запись, а затем показал ее другому лицу. Следствие считает, что такие действия могли нарушить право на приватность в соответствии с испанским законодательством.

Асенсио последовательно отрицает любые правонарушения. Ранее прокуратура Испании требовала для защитника Реала наказание в виде двух с половиной лет заключения. Также обвинение просило назначить тюремные сроки другим фигурантам дела.

По версии прокуратуры, после инцидента обе заявительницы подверглись посттравматическому стрессовому расстройству. В то же время окончательное решение о вине обвиняемых примет суд.

23-летний Рауль Асенсио провел 80 матчей за Реал. Защитник также получал вызов в национальную сборную Испании, однако пока не дебютировал за главную команду страны.

Накануне Асенсио не принял участия в товарищеском матче Реала против Фиорентины, который завершился вничью – 2:2. Весь матч за мадридскую команду провел украинский голкипер Андрей Лунин.