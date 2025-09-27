Заря и Оболонь обменялись незабитыми голами
В Киеве забитых мячей не дождались
около 17 часов назад
Фото - ФК Оболонь
Заря и Оболонь поделили очки в поединке 7 тура УПЛ. Матч в Киеве завершился со счетом 0:0.
Обе команды в течение 90 минут имели предпосылки, чтобы размочить счет, однако фактор реализации не сыграл на руку в этом противостоянии.
Стоит отметить, что свой дебютный клин-шит в УПЛ записал 18-летний кипер Оболони Сташкив, который до сегодняшнего дня выходил только в Национальной лиге U-19.
УПЛ. 7 тур
Заря - Оболонь 0:0
