Заря и Оболонь поделили очки в поединке 7 тура УПЛ. Матч в Киеве завершился со счетом 0:0.

Обе команды в течение 90 минут имели предпосылки, чтобы размочить счет, однако фактор реализации не сыграл на руку в этом противостоянии.

Стоит отметить, что свой дебютный клин-шит в УПЛ записал 18-летний кипер Оболони Сташкив, который до сегодняшнего дня выходил только в Национальной лиге U-19.

УПЛ. 7 тур

Заря - Оболонь 0:0

