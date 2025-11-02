В матче 11-го тура чемпионата Украины луганская Зоря в Киеве принимала львовский Рух и одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный мяч в поединке на 27 минуте забил боснийский полузащитник Деян Попара, воспользовавшись передачей Романа Вантуха. Этот гол стал для легионера первым в Украинской Премьер-лиге.

Львовская команда могла сравнять счет еще до перерыва, однако удар Остапа Притулы с одиннадцатиметровой отметки уверенно отбил голкипер луганчан Александр Сапутин.

Во второй половине встречи произошел интересный эпизод: после того, как Юрий-Владимир Герета взял мяч в руки после передачи партнера, Зоря получила право на свободный удар, но воспользоваться этой возможностью команда не смогла.

УПЛ. 11-й тур

Зоря – Рух – 1:0

Гол: Попара, 27