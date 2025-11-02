Заря минимально победила Рух
Команда Скрипника удержала счет первого тайма
42 минуты назад
В матче 11-го тура чемпионата Украины луганская Зоря в Киеве принимала львовский Рух и одержала минимальную победу со счетом 1:0.
Единственный мяч в поединке на 27 минуте забил боснийский полузащитник Деян Попара, воспользовавшись передачей Романа Вантуха. Этот гол стал для легионера первым в Украинской Премьер-лиге.
Львовская команда могла сравнять счет еще до перерыва, однако удар Остапа Притулы с одиннадцатиметровой отметки уверенно отбил голкипер луганчан Александр Сапутин.
Во второй половине встречи произошел интересный эпизод: после того, как Юрий-Владимир Герета взял мяч в руки после передачи партнера, Зоря получила право на свободный удар, но воспользоваться этой возможностью команда не смогла.
УПЛ. 11-й тур
Зоря – Рух – 1:0
Гол: Попара, 27