УПЛ объявила, кто стал лучшим тренером и игроком третьего тура
Известные герои прошлого тура элитного дивизиона Украины
Виктор Скрипник. Фото - ФК Зоря
УПЛ назвала лучших по итогам третьего тура сезона. В символическую сборную вошли футболисты, которые наиболее ярко проявили себя в матчах прошедшего игрового дня.
По итогам голосования представителей УПЛ-ТВ и журналистов спортивных медиа лучшим тренером тура стал Виктор Скрипник, который возглавляет Зарю. Его команда на выезде обыграла Полесье со счетом 2:1. В тройку лучших наставников также вошли Фран Фернандес из Карпат и Виталий Пономарёв из ЛНЗ.
Лучшим игроком третьего тура признан полузащитник Карпат Фелипе Виэйра. В матче против Буковины, который завершился победой львовян (3:0), он отметился голом и результативной передачей.
Символическая сборная третьего тура УПЛ
- Вратарь: Горох (Верес).
- Защитники: Крупский (Харьков), Янич (Заря), Стецков (Карпаты), Сидней (Левый Берег).
- Полузащитники: Таллес (ЛНЗ), Фелипе (Карпаты), Нестеренко (Заря), Ривас (Кривбасс).
- Форварды: Кравчук (ЛНЗ), Костенко (Карпаты).