Сергей Разумовский

Полузащитник Владлен Юрченко стал футболистом Зари. О переходе опытного хавбека сообщила пресс-служба луганского клуба.

Последним местом работы 31-летнего футболиста был Харьков. К команде он присоединился в январе 2024 года и за этот период успел провести 41 матч. Юрченко забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

После завершения сотрудничества с Харьковом полузащитник снова присоединился к Заре. Украинец уже имеет опыт выступлений за луганскую команду, так как ранее провел в ее составе два сезона.

В период первого пребывания в Заре Юрченко сыграл 68 поединков и записал на свой счет 29 результативных действий. По данным Transfermarkt, новый контракт футболиста с луганским клубом рассчитан на один год.

Луганский клуб уже начал новую кампанию в УПЛ с победы. В стартовом туре Заря обыграла Колос со счетом 2:0.

Во втором туре чемпионата команда Скрипника встретится с Кривбассом. Для Юрченко этот матч может стать возможностью повторно дебютировать за Зарю после возвращения в клуб.

Также Юрченко выступал за Байер, Мариуполь, Вайле, Ригу, Десну и Ворсклу.