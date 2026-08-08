Сергей Разумовский

Полузащитник Зари Неманья Андушич продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах. 29-летний босниец будет выступать за Аль-Уробу, которая представляет второй по силе дивизион страны. Об аренде футболиста сообщила пресс-служба луганского клуба.

Соглашение рассчитано на сезон-2026/27. А другие условия перехода стороны не разглашают. Ранее Андушич и Заря договаривались о досрочном прекращении сотрудничества.

После этого хавбек получил время для поиска новой команды, однако не смог найти подходящий вариант. Из-за этого он вернулся в Украину и возобновил тренировки вместе с луганчанами.

В состав Зари босниец присоединился летом прошлого года. За украинскую команду Андушич провел 22 матча, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Напомним, вратарь Зари Александр Сапутин на шаг от переезда в Испанию.