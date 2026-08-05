Павел Василенко

Голкипер луганской Зари Александр Сапутин может уже в ближайшее время продолжить карьеру в Испании. По информации журналиста Михаила Спиваковского, 22-летний вратарь находится в шаге от перехода в Валенсию.

В эфире «ТаТоТаке» Спиваковский сообщил, что переговорный процесс продолжается, хотя стороны пока не разглашают подробностей.

«Источники информации очень закрыты, никто ничего не говорит. Из того, что я знаю, процессы продолжаются. Есть версия, что это будет примерно по случаю Якова Кинарейкина, который перешел во вторую команду Вильярреала. То есть Сапутин будет играть за Валенсию Б», – рассказал журналист.

По его словам, больше всего удивляет готовность испанского клуба потратить несколько миллионов евро на вратаря, который, вероятно, сначала будет выступать за резервную команду.

«Не могу ответить, каким образом Валенсия готова за два, два с половиной или даже три миллиона евро покупать вратаря-легионера для второй команды. Но в Заре сейчас всё направлено на то, чтобы продать Сапутина именно за такие деньги», – добавил Спиваковский.

Сапутин выступает за основную команду Зари с 2022 года. За это время он провел 77 матчей, пропустил 83 мяча и 25 раз оставлял свои ворота «сухими».

Контракт украинского вратаря с луганским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 900 тысяч евро. Если соглашение будет завершено, Сапутин станет еще одним украинским футболистом, который продолжит карьеру в системе клуба испанской Ла Лиги.