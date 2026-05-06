Сергей Разумовский

Главный тренер Зари Виктор Скрипник не собирается покидать луганский клуб после завершения текущего сезона. Как стало известно Sport.ua, информация, ранее появившаяся в СМИ о возможном летнем уходе специалиста из команды, не соответствует реальному положению дел.

По данным источника, определенное напряжение в отношениях между наставником и руководством клуба действительно имело место. В частности, президент Зари Евгений Геллер в течение некоторого времени имел претензии к работе Скрипника и результатам команды. Однако к этому моменту ситуацию удалось урегулировать, а взаимоотношения между боссом луганского клуба и главным тренером нормализовались.

На данный момент Скрипник продолжает полноценно выполнять свои обязанности во главе Зари. Тренерский штаб сосредоточен на том, чтобы команда максимально успешно провела заключительную часть чемпионата и завершила сезон на положительной ноте. Для луганцев это важно как с турнирной, так и с психологической точки зрения, так как финиш сезона может повлиять на дальнейшие кадровые и организационные решения в клубе.

Кроме работы над текущими задачами, Виктор Скрипник уже принимает активное участие в планировании подготовки Зари к следующему чемпионату. Наставник вовлечен в организационные процессы, связанные с будущими тренировочными сборами, формированием рабочего графика команды и подготовкой к новому сезону. В частности, один из этапов летней подготовки луганского клуба должен пройти в Словении.

Таким образом, на данный момент нет оснований говорить о близком расставании Зари со Скрипником. Напротив, участие тренера в планировании межсезонья свидетельствует о том, что клуб рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с специалистом.

Свой следующий матч в чемпионате Украины Заря проведет в рамках 27-го тура УПЛ. 9 мая луганская команда будет принимать харьковский Металлист 1925.

