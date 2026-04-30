Сергей Разумовский

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли высказался по поводу одного из самых резонансных эпизодов матча 21-го тура УПЛ между Зарей и Шахтером, в котором донецкая команда одержала победу со счетом 2:1. Речь идет о моменте на 83-й минуте, когда арбитр назначил пенальти в ворота луганского клуба после фола Назара Малиша на Лассине Траоре.

По словам Риццоли, в этом эпизоде защитник Зари, вступая в борьбу с нападающим Шахтера, действовал с явным нарушением правил, так как использовал обе руки неестественным образом. Эксперт подчеркнул, что такое поведение со стороны защитника было рискованным и создало основания для вмешательства арбитра.

Также Риццоли обратил внимание на работу главного судьи Дмитрия Панчишина. По его мнению, арбитр находился в очень хорошей позиции и правильно зафиксировал удержание, которое повлияло на возможность Траоре продолжить движение и развивать атаку. Отдельно было подчеркнуто, что форвард Шахтера в тот момент находился в выгодном положении для дальнейшего продвижения вперед.

Эксперт признал, что характер падения нападающего может вызвать дискуссии, однако ключевым фактором в этом эпизоде стало именно очевидное удержание двумя руками. По мнению Риццоли, защитники должны понимать, что подобные действия в штрафной площади могут быть наказаны назначением одиннадцатиметрового удара.

Отдельно Никола Риццоли прокомментировал и работу системы VAR. Он отметил, что видеоассистент арбитра правильно не стал чрезмерно вмешиваться в ситуацию, а лишь подтвердил решение, которое было принято главным судьей непосредственно на поле.

Таким образом, в УАФ считают, что решение о назначении пенальти в матче Заря – Шахтер было правильным как с точки зрения трактовки самого эпизода, так и с учетом действий арбитра и VAR.

