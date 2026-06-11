Сергей Разумовский

Центральный защитник Челси Аксель Диасси покинет лондонский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, контракт 28-летнего французского футболиста действует до 30 июня 2026 года, однако стороны уже договорились не продлевать сотрудничество. Таким образом, в ближайшее время Диасси должен сменить клуб.

К Челси Аксель присоединился в августе 2023 года, когда перешел из Монако. Тогда лондонцы заплатили за него 45 миллионов евро, рассчитывая усилить центр обороны.

В последнее время защитник выступал на правах аренды за Вест Хэм, и этот период, похоже, пошел ему на пользу в плане трансферных перспектив. Именно после аренды интерес к игроку снова вырос.

В настоящее время Диасси находится в поле зрения сразу нескольких клубов. Сообщается, что за его ситуацией следят две команды английской Премьер-лиги, а также один клуб итальянской Серии А.

Ранее сообщалось, что другой защитник Челси Марк Кукурелья может перейти в Атлетико.