Защитник Динамо Владислав Дубинчак подвел в эфире УПЛ ТВ итоги сезона-2025/2026 для столичного клуба.

Наверное, злые. Злые сами на себя, потому что мы сами в этом виноваты. Как-то не задалось с самого начала. Потому что травма у одного, у другого. Дисбаланс в команде, результаты об этом говорят. Мы играли не в то, что умеем играть и можем. Лично мне очень стыдно за мою игру и игру нашей команды в этом сезоне.

39:40 по трофеям у Независимой Украины против Шахтера? Я думаю, что есть мотивация. Я даже об этом не знал, что у нас на один меньше. У меня всегда было в голове, что у нас есть запас, потому что Динамо, которое было раньше, завоевывало много кубков. Надеюсь, что сегодня все будет хорошо. Я не хочу отпугнуть удачу.