Павел Василенко

Полузащитник Динамо Антон Царенко продолжит карьеру в составе австрийского клуба Блау-Вайсс Линц. Арендное соглашение с правом выкупа рассчитано до завершения сезона 2026/27, сообщает пресс-служба киевского клуба.

Предыдущие два сезона Царенко провел в аренде в гданьской Лехии. Хавбек сыграл 38 матчей, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Царенко связан контрактом с Динамо до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает 23-летнего хавбека в 300 тысяч евро.