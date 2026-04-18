Защитник Карпат не поможет сборной Украины на Евро-2026 из-за «крестов»
Сине-жёлтые потеряли 19-летнего центрального защитника
около 2 часов назад
У 19-летнего защитника Карпат Николая Киричка, который вторую часть сезона проводит в аренде в Руси, диагностировали разрыв передних крестообразных связок. Серьезную травму футболист получил в матче предыдущего тура против Колоса.
Как сообщает «ТаТоТаке», на следующей неделе Киричку должны провести операцию в Киеве. По предварительным прогнозам, возвращения молодого центрбека к тренировкам в общей группе стоит ожидать не раньше следующей зимней межсезонки.
Таким образом, защитник выбыл на длительный срок, а восстановление после такой травмы потребует нескольких месяцев. Для 19-летнего футболиста это серьезный удар, ведь он только начал вторую часть сезона в аренде и получал важный опыт на взрослом уровне.
Кроме того, он не поможет сборной Украины U-19 на Евро-2026, куда пробилась команда Дмитрия Михайленко.
