Сергей Разумовский

У 19-летнего защитника Карпат Николая Киричка, который вторую часть сезона проводит в аренде в Руси, диагностировали разрыв передних крестообразных связок. Серьезную травму футболист получил в матче предыдущего тура против Колоса.

Как сообщает «ТаТоТаке», на следующей неделе Киричку должны провести операцию в Киеве. По предварительным прогнозам, возвращения молодого центрбека к тренировкам в общей группе стоит ожидать не раньше следующей зимней межсезонки.

Таким образом, защитник выбыл на длительный срок, а восстановление после такой травмы потребует нескольких месяцев. Для 19-летнего футболиста это серьезный удар, ведь он только начал вторую часть сезона в аренде и получал важный опыт на взрослом уровне.

Кроме того, он не поможет сборной Украины U-19 на Евро-2026, куда пробилась команда Дмитрия Михайленко.