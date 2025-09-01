«Ливерпуль» подписал защитника сборной Англии
Марк Гехи покинет Кристал Пэлас
около 2 часов назад
Марк Гехи/фото: Кристал Пэлас
Английский центральный защитник Кристал Пэлас Марк Гехи вскоре станет игроком Ливерпуля, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, красные заплатят за 25-летнего футболиста 35 миллионов фунтов стерлингов, а также 10 процентов суммы его будущей перепродажи.
В сезоне 2024/25 Гехи провел 44 матча за клуб, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника сборной Англии в 45 миллионов евро.