Английский центральный защитник Кристал Пэлас Марк Гехи вскоре станет игроком Ливерпуля, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, красные заплатят за 25-летнего футболиста 35 миллионов фунтов стерлингов, а также 10 процентов суммы его будущей перепродажи.

В сезоне 2024/25 Гехи провел 44 матча за клуб, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника сборной Англии в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Исаак перейдет в Ливерпуль.