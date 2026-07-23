Защитник ЛНЗ – о дебюте в еврокубках: «Думаю, будет интересно, но мы настраиваемся максимально позитивно»
Исторический матч черкасский клуб проведет против бельгийского Гента
около 3 часов назадПодписаться в
Защитник ЛНЗ Роман Дидик перед первым матчем второго раунда квалификации Лиги конференций против Гента рассказал о своих ожиданиях от дебюта команды в еврокубках. Слова игрока передает прессслужба клуба.
Для большинства игроков в команде это первый матч в еврокубках, и все в ожидании этого поединка. Настраиваемся максимально позитивно.
Гент — это хорошая команда с опытными игроками в каждой линии. Думаю, будет интересно, но мы настраиваемся максимально позитивно.
Я не могу сказать, что какая-то иная подготовка. Готовимся в обычном режиме, как и каждые сборы проходили в определенных этапах. Чтобы была какая-то отдельная установка к той игре — нет, просто готовимся, как к обычному матчу в УПЛ.
Конечно, ждем украинских болельщиков, но хотелось бы, чтобы как можно скорее закончилась война и каждая команда, представляющая украинскую Премьер-лигу, могла играть свои еврокубковые матчи в Украине. Но, конечно, приглашаем всех болельщиков на завтрашний матч, чтобы пришли поддержать нас, чтобы мы чувствовали себя как дома.
Ранее XSport рассказывал, где смотреть матч квалификации Лиги конференций ЛНЗ – Гент.
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