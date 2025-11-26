Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз высказался о своих эмоциях после поражения Байеру со счетом 0:2 в матче Лиги чемпионов.

«Безусловно, матч был сложным. Особенно для меня, ведь это был первый раз, когда я выводил команду на поле как капитан в домашней игре Лиги чемпионов. Это очень важный момент для меня, но настроение, конечно, испортилось.

Мы должны извлечь уроки из этого поединка, понять свои ошибки и исправить их. Важно сохранить это чувство разочарования и осознание того, насколько высока цена каждого промаха на таком уровне. И это должно стать энергией, которая поможет нам стать лучше и двигаться вперед.

Я не хочу искать оправдания, хотя легко было бы сказать, что поражение связано с большим количеством ротаций. В этом сезоне каждый выполняет свою роль. Мы выигрываем и проигрываем только как команда.

Раньше мы действовали уверенно и показывали качественный футбол. Именно поэтому сегодняшнее поражение такое болезненное», – сказал Стоунз для УЕФА.