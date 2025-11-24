Ключевой полузащитник Манчестер Сити близок к возвращению на поле
Гвардиола высказался о Родри
около 1 часа назад
Родри/фото: Манчестер Сити
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился информацией о состоянии испанского полузащитника Родри перед матчем пятого тура основного этапа Лиги чемпионов против Байера (Леверкузен).
«Родри еще не восстановился. Не уверен, но осталось недолго. Мы еще в процессе, выясняем, когда он вернется. Подождем еще немного, чтобы убедиться, что с ним все в порядке», – отметил Гвардиола.
Футболист продолжает восстановление после травмы крестообразных связок колена, полученной в седьмом туре Английской Премьер-лиги в игре против Брентфорда.
