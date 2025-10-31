Главный тренер Оболони Александр Антоненко в эфире УПЛ ТВ высказался о поражении в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против Кудривки (0:1).

Если мы проиграли, как это может понравиться? Подопечные, возможно, и делали максимум для того, чтобы сыграть лучше, чем сейчас, но довольным можно быть только тогда, когда есть положительный результат в некоторых эпизодах. А в целом довольным быть нельзя.

Есть положительные моменты. Мы во втором тайме старались не то чтобы отыграться, даже сыграть увереннее, чем играли в некоторых эпизодах в первом тайме, но, к сожалению, не получилось. Есть, как есть.

Отсутствие Приймака в заявке? Думаю, что к этой игре он уже будет готов. Сташкиву нужно работать, как он работает. Конечно, у него будут шансы.