Защитник Полесья Эдуард Сарапий перед первым матчем второго раунда квалификации Лиги конференций против Копенгагена оценил готовность житомирян и важность еврокубкового сезона. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Я считаю, что мы провели очень интенсивный тренировочный сбор. И когда у нас нет шанса на проигрыш, мы будем рвать эту словацкую землю, насколько можно себе представить, потому что Полесье в третий раз играет в еврокубках, и нам нужно побеждать, цепляться за группу, потому что, во-первых, мы этого очень хотим, и очень хочет наш президент.

Нет права на ошибку в первом матче? Мы уже привыкли к такому, поэтому это не сложно. Должен быть двойной настрой у команды. Мы все должны жить этой игрой и только добиваться результата и продвигаться в следующий раунд. Это не сложно, потому что мы очень по этому скучали. Мы год работали над тем, чтобы здесь быть.

У меня карьера, которую я прошёл на всех этапах: от чемпиона области и любителей до сборной Украины. Это круто, что я прошел такой этап, и какие есть лиги в Украине, я все прошел. Поэтому это, конечно, в первую очередь мой характер, мой труд, и поэтому не хочется уже опускаться ниже своего уровня и только расти.

Я еще ребятам сказал, что, наверное, эта арена пойдёт нам на удачу, потому что мы с Днепром-1 уже здесь играли групповой этап. Были замечательные моменты, замечательные воспоминания. Здесь приходят люди и любят футбол. Полесье здесь ещё не играло, и призываю всех, чтобы прийти посмотреть.