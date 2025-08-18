Сергей Стаднюк

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызовет защитника киевского Динамо Тараса Михавко на матчи квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции и Азербайджана. Об этом сообщил футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык.

Насколько я понимаю, в сборной Украины будут серьезные изменения. Некоторых футболистов будут вызывать в национальную команду, которые уже себя проявили. В частности, вполне возможно, что в списке футболистов может оказаться Тарас Михавко. Который еще может быть в молодежной команде, но также может быть и в основной сборной. Игорь Цыганык

Напомним, сборная Украины начнет борьбу в квалификации чемпионата мира-2026. Против Франции «сине-желтые» сыграют 5 сентября, с Азербайджаном – 9-го числа.

20-летний Михавко за киевское Динамо провел 59 матчей. В них ему удалось отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

