Павел Василенко

Защитника мадридского Реала Рауля Асенсио осудили за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии на юге Гран-Канарии. Инцидент произошел 16 августа, когда футболиста остановили для плановой проверки. За рулём своего Porsche он находился в районе отдыха на юге острова. Тест на алкоголь показал 0,90 мг/л, что почти в четыре раза превышает допустимую норму 0,25 мг/л.

Асенсио признал вину во время ускоренного судебного разбирательства, которое состоялось в Сан-Бартоломе-де-Тирахана. Суд назначил ему штраф в размере 14 400 евро и лишил водительских прав на восемь месяцев.

Однако на этом юридические проблемы футболиста не заканчиваются. Уже в ближайшие дни Асенсио предстанет перед судом в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария по делу, которое тянется ещё с 2023 года.

Вместе с тремя бывшими игроками академии Реала – Ферраном Руисом, Хуаном Родригесом и Андресом Гарсией – его обвиняют по делу о записи и распространении видео сексуального характера без согласия. Прокуратура требует для Асенсио наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы, а также штрафа.

Судебное разбирательство запланировано на 3, 4 и 7 сентября. Таким образом, защитнику мадридского клуба придется в ближайшие дни снова оказаться в центре внимания из-за серьёзного судебного дела.